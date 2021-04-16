تركي الفيصل: التدخلات الإيرانية ستزداد بعد توقيع اتفاق نووي جديد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق، أن التدخلات الإيرانية ستزداد في المنطقة بمجرد توقيع اتفاق نووي جديد.

النووي الإيراني:

وأضاف الأمير تركي الفيصل، في تصريحات إلى قناة العربية، أن دول الخليج تعلم بالضبط ما هو مطلوب منها في التعامل مع الموقف من الاتفاق النووي مع إيران، ومع استمرار سلوك طهران في زعزعة الاستقرار في المنطقة وغيرها.

وأشار إلى أنه منذ أن وقعت إيران الاتفاق النووي لم تكف عن تدخلاتها وسعيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد قبل عامين أن إيران إذا أرادت إيقاف مساعداتها للحوثيين فحينها ستنتهي قضية اليمن، لكن إيران لم تُلبِّ هذا المطلب.

وأكد أن فترة الرئيس الإيراني خاتمي شهدت تحاورًا بين السعودية وإيران، مؤكدًا أنه إذا كان الإيرانيون يريدون التحاور فالمملكة لم ترفض التحاور معهم مطلقًا.

تدخلات طهران:

وشدد على أن التدخلات الإيرانية ستزداد في المنطقة بمجرد توقيع اتفاق نووي جديد، مشيرًا إلى أن دول 5+1 التي تتفاوض مع إيران بشأن الاتفاق النووي استسلمت لمطالب طهران قبل أن تنال أي تنازل منها في المقابل.

ولفت إلى أن إيران عززت سلوكها السيئ بدعمها للحوثي وتدخلاتها في سورية والعراق ولبنان ومحاولة زعزعة استقرار البحرين.

ويمكن مشاهدة حوار الأمير تركي الفيصل من خلال الرابط التالي: هنا.



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