الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

باكستان: نتضامن مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت باكستان بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، والتي تم اعتراضها وتدميرها باحترافية.

إدانة:

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن مثل هذه الهجمات تستحق الإدانة، مجددة دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

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