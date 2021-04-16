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شكرا لقرائتكم باكستان: نتضامن مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16
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باكستان: نتضامن مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها
أدانت إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ تجاه المملكة
متابعات الخليج 365 - واس
أدانت باكستان بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، والتي تم اعتراضها وتدميرها باحترافية.
إدانة:
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن مثل هذه الهجمات تستحق الإدانة، مجددة دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.
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