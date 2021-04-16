تصوير سفر الموائد الرمضانية مرض اجتماعي وقد تسبب الحسد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني، ربات البيوت إلى عدم تصوير سفر الموائد الرمضانية، وتوزيع الصور للآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد يترتب على نشر تلك الصور، شيء من الحسد، فيحسد صاحب الصور على تلك النعم، التي أنعم الله بها عليه، وليس هناك أي مشكلة في إرسالها لأفراد العائلة أو الأقارب، كما قد يترتب على نشرها في المواقع كسر قلوب الفقراء والمحتاجين.

يعد من الرياء:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن المبالغة في إرسال صور السفر الرمضانية التي تشتمل على كل ما لذ وطاب من الأطعمة يعد من الرياء بأمور الدنيا، كما قد يترتب على نشرها وقوع صاحب الصور في المباهاة، ويكون طعامه ذلك أشبه بطعام المتباريين، فالمرسلة للصور تتبارى مع الأخريات بأن مائدتها أفضل من الجميع وأنها أكثر خبرة في إعداد الأطعمة الرمضانية.

سلوك خاطئ:

ونصح كل من يقوم بهذه العادة الاجتماعية الخاطئة بتجنب ذلك السلوك؛ إذ يترتب على ذلك الوقوع في أمور لا يُحمد عقباها، ففي علم النفس يعد انتشار صور الأكل بشكل واسع عبر قنوات التواصل الاجتماعي مرضًا اجتماعيًّا؛ لأنها تدخل في أمور المباهاة والتفاخر، كما ينم ذلك السلوك عن حالة عدم ثقة بالنفس تعوض بنشر صور الأكل؛ ‏لأن ذلك السلوك يصدر عادة دون مراعاة لشعور من لا يستطيع على مثل هذه الموائد والمأكولات، فقنوات التواصل الاجتماعي تضمّ عددًا كبيرًا من مختلف الشرائح الاجتماعية.

دليل هشاشة الشخصية:

واختتم السليماني بالقول: إن ديننا الإسلامي الحنيف نهى عن التباهي وإظهار النعم تعاظمًا، وهي صفات مذمومة، ونوع من الضعف، ودليل هشاشة الشخصية، فمن الواجب علينا استشعار هذه النعم وإعطاؤها حقها من الشكر والحمد والمحافظة حتى لا تزول.



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