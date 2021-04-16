تحذير لمرضى الكوليسترول: ابتعدوا عن الدهون في رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري أمراض القلب الدكتور عبدالرؤوف السيد، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول بالحد من تناول أطعمة الدهون والمقليات في رمضان؛ منعًا لارتفاع الكوليسترول الذي يعتبر عاملًا رئيسيًّا يهدد الشرايين التاجية، لافتًا إلى أن الصوم يساعد كثيرًا في التخلص من الكوليسترول الضار، كما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكري.

انخفاض مخاطر القلب:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن الصوم يخفض من مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية، ويعمل على تغيير مستويات الكوليسترول في الدم، كما يقلل من عوامل خطيرة أخرى مرتبطة بهذا النوع من الأمراض وهي زيادة الوزن، وكذلك ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم ومستوى السكريات الثلاثية، إذ تزداد خطورة الكولسترول الدهنية أكثر؛ لكونها تنتقل إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق الدم، وبالتالي فهي تتواجد في كل خلية من خلايا الجسم، وهذه المادة الضرورية لجسم الإنسان ويتم إنتاجها بشكل طبيعي من طرف الكبد، كما يمكن الحصول عليها من الأغذية الغنية بالكولسترول.

نوعان من الكوليسترول:

وعن أنواع الكوليسترول أوضح: أن هناك نوعين للكوليسترول هما: الكوليسترول السيئ الذي يضر بأجسامنا والكوليسترول الجيد الذي يفيدنا كثيرًا، فكل ما يهمنا الآن هو الكوليسترول الضار وكيفية الوقاية منه، فإذا كان النظام الغذائي غنيًّا بالدهون، فإن الفرد يعرض نفسه لمضاعفات صحية خطيرة، من خلال تصلب الشرايين كنتيجة لتراكم اللويحات على جدران الأوعية الدموية؛ مما يؤدي إلى انسداد الشرايين، وبالتالي توقف تزويد القلب والمخ بالدم فيتسبب في النهاية في الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ولتفادي كل هذه المضاعفات فالحل يكمن في الوقاية.

نظام صحي متوازن:

وشدد السيد على ضرورة اعتماد نظام غذائي صحي متوازن ومتنوع، والحد من تناول أطعمة الدهون ومنها الوجبات السريعة، مع الإكثار من تناول الفواكه والخضار، واستخدام الزيوت النباتية التي ترفع من نسبة الكوليسترول الجيد مثل زيت الزيتون، والحرص على ممارسة الرياضة؛ لأن ذلك يساعد الجسم على رفع مستوى الكوليسترول الجيد وخفض مستوى الكوليسترول الضار، إضافة إلى الحرص على مراقبة الوزن لأن الوزن الزائد يرفع نسبة الكوليسترول في الدم، ففقدان الوزن الزائد عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة بجانب ممارسة الرياضة يعزز حيوية الجسم، كما أن تجنب التدخين مهم لأنه يؤثر على الكوليسترول الجيد في الدم ويبدأ في الانخفاض، وكل هذه الأمور تساعد أيضًا في المحافظة على سلامة القلب.

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