قدرة الرس تدعم المشاريع الناشئة بقروض تصل لـ50 ألف ريال وبدون فوائد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - الرس

أنهت جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس، دراسة عدد من المشاريع الناشئة لدعم الأسر المنتجة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة بالاستقلال المادي من مستفيدي الجمعية وغير المستفيدين من الأصحاء والأسر المنتجة.

شراكة مجتمعية:

ويأتي هذا الدعم من خلال عقد شراكة مجتمعية مع صندوق التنمية الاجتماعية، حيث بلغ عدد المشاريع المدعومة خمسة مشاريع منها ثلاثة مشاريع قائمة واثنان تحت الدراسة؛ للتأكد من توافقهما مع الاشتراطات الخاصة ببرنامج الدعم، فيما صرفت “قدرة” 125 ألف ريال للمشاريع التي تم الموافقة عليها.

دورات:

كما تقوم الجمعية الأهلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة “قدرة” بتقديم دارسة ودورات للراغبين بالحصول على دعم المشاريع الناشئة من قبل مختصين لضمان الاستفادة الكاملة من قيمة القروض التي تصل إلى 50 ألف ريال بدون فوائد وعلى دفعات ميسرة بعد افتتاح المشروع، كما تقوم الجمعية بتسويق المشروع دعائيًّا بعد الافتتاح.

دعم مالي:

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن صالح العوفي، أن الجمعية تمكنت من الظفر بعقد شراكة مجتمعية مع بنك التنمية الاجتماعية لتقديم الدعم المالي للمشاريع الصغيرة لمستفيدي الجمعية ولغير المستفيدين من الأصحاء والأسر المنتجة، مؤكدًا أن “قدرة” تقوم على تسويق جميع المشاريع دعائيًّا لضمان نجاحها وإعطاء أصحاب المشاريع مهلة سماح لمدة شهرين قبل سداد المبلغ بأقساط ميسرة وبدون فوائد، داعيًا الراغبين بالاستفادة من هذا الدعم التقدم مباشرة على الجمعية بمقرها الرئيسي بمحافظة الرس.



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