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شكرا لقرائتكم المدني يخمد حريقًا في أحد المجمعات التجارية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16
المدني يخمد حريقًا في أحد المجمعات التجارية بالرياض
الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أخمد الدفاع المدني في الرياض، اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في مجمع تجاري- دون وقع إصابات- ولله الحمد.
مباشرة الحريق:
وكان الدفاع المدني قد أكد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه قد باشر حريقًا في أحد المجمعات التجارية في الرياض عصر اليوم، ونشر لقطات تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.
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