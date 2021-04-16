المدني يخمد حريقًا في أحد المجمعات التجارية بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أخمد الدفاع المدني في الرياض، اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في مجمع تجاري- دون وقع إصابات- ولله الحمد.

مباشرة الحريق:

وكان الدفاع المدني قد أكد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه قد باشر حريقًا في أحد المجمعات التجارية في الرياض عصر اليوم، ونشر لقطات تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.



شارك الخبر