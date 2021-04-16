شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يروي أصعب لحظات عاشها عند إقلاعه عن التدخين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض مواطن يدعى "عبدالرحمن"قصة إقلاعه عن التدخين الذي اعتاد عليه منذ نحو 13 عاما.

وذكر أنه بدأ التدخين في سن 19 سنة، مؤكدًا أن اضطر لعدم حضور مناسبات غالية على قلبه لأنه كان يعلم أنه لن يأخذ راحته في التدخين.

وأضاف أن إلحاح زوجته ووالده عليه دفعه للتوجه إلى عيادات الإقلاع عن التدخين، ومنها بدأت رحلته في الابتعاد عنها.

وأكد أن أصعب 6 أيام من الإقلاع عن التدخين كان أصعب اللحظات التي عاشها في حياتها، وامتدت هذه اللحظات الصعبة طوال 6 أشهر.

وأضاف أنه شعر بعد الإقلاع براحة كبيرة فضلا عن أنه تخلص من البلغم، وأصبح تنفسه أفضل وعلاقات الاجتماعية أفضل، لافتا إلى أنه في إحدى المرات شعر بالضغب فسارع إلى محل لشراء علبة سجائر، وبعد شرائها شعر بتأنيب الضمير فعاد وأعاد السجائر لصاحب المحل، وحينها أدرك أنه لن يعود لهذه العادة مرة أخرى.