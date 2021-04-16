شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الفيصل يكشف السيناريوهات المتاحة للمملكة في حال توقيع اتفاق نووي مع إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية السيناريوهات المتاحة للمملكة في حال توقيع اتفاق نووي مع إيران. أوضح الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية السيناريوهات المتاحة للمملكة في حال توقيع اتفاق نووي مع إيران. وأكد الأمير تركي الفيصل على ضرورة توحد دول مجلس التعاون أكثر من السابق وتوحد إمكانيتها وتواجه هذا الخطر المُلح. وأضاف الفيصل "على دول الخليج التأكيد على ضرورة إخلاء المنطقة من السلاح النووي ومواجهة الخطر الإيراني ".