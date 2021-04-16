شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن إجراءات تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية، بعد إجازتها من قبل مجلس الوزراء.

وبحسب الفصل الخامس من القواعد سيبدأ استحقاق تطبيق التعريفة الجديدة بعد 30 يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء باعتمادها، وتبقى هذه التعريفة مستحقة لهذا النوع من المنشآت لمدة 7 أعوام من تاريخ بدء استحقاق التطبيق.

وشملت أبرز الاشتراطات الواردة في الفصل السادس، أنه في حال تعليق أو انتهاء أو إلغاء التسجيل أو الترخيص بمزاولة نشاط الحوسبة السحابية، يلتزم المستهلك بإشعار مقدم الخدمة الكهربائية بذلك بشكل فوري، وعلى مقدم الخدمة تعديل فئة الاستهلاك، كما ألزم المستهلك بفصل التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية في حسابات مستقلة عن بقية الأنشطة الأخرى التي يزاولها، وأن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80%).

وتضمن الفصل السابع من القواعد مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة، حيث حدد للمنشآت القائمة بدء استحقاق التطبيق بعد 30 يوماً، من صدور قرار مجلس الوزراء، بينما المنشآت الجديدة يكون التطبيق مع تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة، أو بعد 30 يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء أيهما يأتي لاحقاً.