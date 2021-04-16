شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المرور يوضح خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية والتي أطلقت اليوم الجمعة، وأصبحت بديلاً موثوقاً في حال عدم حمل النسخة المطبوعة.

وقالت أن الخطوة الأولى تتمثل في الدخول إلى حساب أبشر أفراد، ومن ثم الضغط على خانة خدماتي، وبعدها ستظهر خانة تفعيل الهوية الرقمية.

وأضافت أن الخطوة التالية تتمثل في اختيار خانة رخصة القيادة، ومن ثم تفعيل رخصة القيادة الرقمية التي ستظهر في أسفل الشاشة.