شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يُفسر لماذا وصف أتباع إيران في المنطقة بالكلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فسر رئيس الاستخبارات العامة الأسبق، الأمير تركي الفيصل، سبب وصفه أتباع إيران في المنطقة العربية بالكلاب، خلال مشاركته في منتدى صحيفة البلاد.

وذكر، خلال حديثه لقناة "العربية"، أنه لم يجد وصفا غير ذلك لكي يصف بها حقيقة أتباع إيران في المنطقة العربية.

وأضاف أن الكلاب لديها ولاء مطلق لأسيادها، كما أنها مزعجة على كافة المستويات، لافتا إلى أن هذه الصفات تنطبق على ميليشيات إيران في المنطقة.