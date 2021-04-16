بالفيديو.. المرور السعودي: 5 خطوات لتفعيل رخصة القيادة الرقمية

كشف المرور السعودي، خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية، عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد).

وقال المرور السعودي، في مقطع توعوي بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية تتمثل في: الدخول على حسابك في تطبيق أبشر، ثم الضغط على خانة خدماتي، ثم اختر خانة تفعيل الهوية الرقمية، اختر خانة رخضة القيادة، اختر خانة تفعيل رخصة القيادة الرقمية التي ستظهر أسفل الشاشة.

وأشار إلى أن رخصة القيادة الرقمية تمكن صاحبها من تحميل بيانات رخصة القيادة على الهواتف الذكية عبر تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها لرجل المرور في حال عدم حمل أصل الرخصة.

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام - الإدارة العامة للمرور، النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة، وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد) وتطبيق (توكلنا).

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة المرور، إن النسخة الرقمية من رخصة القيادة والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، معتمدة لدى الجهات الأمنية، وفي كل الإجراءات التي تقتضي أبرازها.

وأشار إلى أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code) ، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.