كيف تحصل على تمويلك المناسب من «التنمية الاجتماعية»؟

حدد بنك التنمية الاجتماعية كيفية الحصول على التمويل المناسب للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض باستخدام حاسبة التمويل.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه على موقع «تويتر» عبر موقعه الإلكتروني أنه يقدم حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى المواطنين من ذوي الدخل المنخفض، حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

ويمكن العثور على التمويل المناسب من خلال ملء نموذج الموجود على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية واختيار الجنس إذا كان ذكرًا أم أنثى ثم اختيار الحالة الاجتماعية، ثم اختيار العمر يبدأ من 18 عامًا حتى 69 عامًا.

ثم اختيار عدد أفراد الأسرة، ثم سيظهر لك نوع التمويل المتوقع، ومبلغ التمويل المتوقع، لكن بنك التنمية الاجتماعية أكد أن هذه العملية تقريبية وليست نهائية.

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