«الصحة»: ارتفاع مستمر في إصابات كورونا.. وعلى الجميع الالتزام بالاحترازات

أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثة الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (964) حالة مؤكدة وتعافي (918) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9285) منها (1034) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (403106) حالات، كما بلغ عدد حالات التعافي (387020) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (10) حالات؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6801) حالة، كما تم إجراء (53744) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).