بالصور.. «المرور» يضبط قائد مركبة تابعة لأمانة جدة: يسير بدون أنوار فرامل

أعلن المرور السعودي، ضبط قائد مركبة تابعة لأمانة جدة خالف القواعد بالسير بدون أنوار فرامل.

وقال الحساب الرسمي للمرور على تويتر، اليوم الجمعة؛ ردًا على شكوى أحد الأشخاص الذي نشر صورة للمركبة «إحدى سيارات أمانة جدة تمشي في الشارع بدون أنوار فرامل كادت تتسبب في حادث هذا الصباح أرجو من أمانة جدة والمرور اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الأمر على طريق الأمير ماجد».

ليرد «المرور» السعودي قائلا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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