بالصور.. اندلاع حريق بمجمع تجاري بالرياض.. والدفاع المدني يتدخل

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، مباشرة حريق في الرياض دون وقوع إصابات.

وعبر حسابه على تويتر، لفتت المديرية إلى أن مدني الرياض باشر حريقًا في أحد المجمعات التجارية، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وفي وقت سابق، أكد مدني الرياض أهمية وجود أنظمة إنذار وحماية من الحريق؛ بحيث تكون بكفاءة عالية عبر مراجعة سجل الصيانة، مع أهمية توافر مخارج الطوارئ واللوحات الإرشادية وعدم وجود تمديدات كهربائية عشوائية، مشيرًا إلى ضرورة دراية العاملين بالتصرف السليم حال وجود أي طارئ ومعرفتهم خطط الإخلاء.

اقرأ أيضًا:

مدني الرياض يوضح 6 ضوابط تضمن سلامة المنشآت والفنادق من الحرائق