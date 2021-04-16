«فلكية جدة»: سيل سريع من الرياح الشمسية.. وعاصفة «جيومغناطيسية» السبت

توقّعت الجمعية الفلكية بجدة، حدوث عاصفة «جيومغناطيسية» صغيرة من الدرجة (G1)، يوم غد السبت.

وفي بيان لها، قالت "فلكية جدة": يُتوقع حدوث عاصفة "جيومغناطيسية" صغيرة من الدرجة (G1) يوم السبت 17 إبريل 2021 في المناطق القطبية لكوكبنا، عندما يصل سيل سريع من الرياح الشمسية، التي تدفق من ثقب "إكليلي" في الغلاف الجوي، إلى المجال المغناطيسي لكوكبنا

ولفتت "فلكية جدة"، إلى أن هذه الحالة ستؤدي إلى ظهور أضواء «الشفق القطبي»، ولا توجد تأثيرات أخرى.

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