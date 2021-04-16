4 مدن الأكثر تعافيًّا من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 357 حالة، تلتها جدة بـ120 حالة، ثم مكة المكرمة 41، والدمام 38، وحائل 23، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت كل من (الخبر والهفوف) 17 حالة تعافٍ، والمبرز 15، والمدينة المنورة 14، تلتها ( ينبع والظهران وبقيق) بواقع 11 حالة، ثم تبوك 10، و(النعيرية والخرج) بواقع 9 حالات لكل منهما، ثم (الطائف ووادي الدواسر) 7 حالات، و(طبرجل ونجران) 6 حالات.

وفي المرتبة التالية جاءت (رفائع الجمش وجازان وطريف والجبيل والقطيف وظهران الجنوب والقنفذة) بـ6 حالات تعاف لكل منها، ثم (بريدة وخميس مشيط والدلم وأبو عريش والدوادمي والكامل وحوطة بني تميم وبيش وبلجرشي ورماح والخفجي) بواقع 4 حالات تعافٍ لكل منها.

وسجلت كل من (عنيزة والقريات وصبيا والليث وأملج وحفر الباطن ومرات وبللسمر) 3 حالات تعاف لكل منها، ثم (بطحاء وبدر الجنوب والرين وحوط سدير والمضة والخاصرة وسكاكا وعفيف والمجمعة وبيشة والزلفى ومليجة والبدائع وضرما ومهد الذهب والسليل وشقراء والدرعية والجفر) بواقع حالتي تعافٍ لكل منها.

وأخيرًا جاءت كل من (أبوراكة والموسم والطوال والدائر والقوارة والحرجة والشنان والعيدابي والعارضة وحبونا ووادي بن هشبل والمحاني ومحايل وسبت العلاية ورنية والخرمة وعيون الجواء وقصيباء والقيصومة وصفوى والعيون والمويه وثادق وأحد المسارحة وشرورة وتربة وبدر والعلا ودومة الجندل والقويعية والمزاحمية والمذنب والعيص وضمد وفيفا وثيلان وساجر وترج والسحن وراس تنورة) بتسجيل كل منها حالة تعافٍ واحدة.

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