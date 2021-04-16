75 ألفا طعموا بلقاح كورونا في حائل

أولوية التطعيم
ونوه نائب الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور صالح الراجحي، أن الأولوية في التطعيم لكبار السن منهم فوق 60 عاما ولا يشترط تسجيل موعد، ومنهم أقل يشترط الحجز، وفق الآليات التي أقرتها وزارة الصحة والأولويات المعتبرة صحيًا، داعيًا المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.
وأضاف مدير مركز لقاحات صلاح الدين بمنطقة حائل الأخصائي شاكر المغيص، أن المركز يعمل على مدار الساعة لاستقبال المستفيدين للحصول على اللقاح، وجاهز لخدمتهم.
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