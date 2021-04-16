75 ألفا طعموا بلقاح كورونا في حائل

أكد المشرف العام لبرنامج اللقاحات بمنطقة حائل الدكتور صالح الراجحي، أنه تم تطعيم 75 ألف شخص في حائل دون حدوث أي مضاعفات، وقال: «نعمل حاليا على رفع المستهدفين من التطعيم اليومي بلقاح كورونا إلى أكثر من 24 ألف جرعة يوميا، بالتزامن مع افتتاح مركز جديد للقاحات بالمستشفى السعودي الألماني والمستشفيات الطرفية وافتتاح مراكز جديدة للتطعيم».

أولوية التطعيم

ونوه نائب الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور صالح الراجحي، أن الأولوية في التطعيم لكبار السن منهم فوق 60 عاما ولا يشترط تسجيل موعد، ومنهم أقل يشترط الحجز، وفق الآليات التي أقرتها وزارة الصحة والأولويات المعتبرة صحيًا، داعيًا المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وأضاف مدير مركز لقاحات صلاح الدين بمنطقة حائل الأخصائي شاكر المغيص، أن المركز يعمل على مدار الساعة لاستقبال المستفيدين للحصول على اللقاح، وجاهز لخدمتهم.