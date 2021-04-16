إطلاق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام - الإدارة العامة للمرور، النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» وتطبيق «توكلنا». وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة المرور، أن النسخة الرقمية من رخصة القيادة، التي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، معتمدة لدى الجهات الأمنية، وفي كافة الإجراءات التي تقتضي إبرازها، كما أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.



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