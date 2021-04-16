السعودية اليوم / 1630 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية



الدمام 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1630 جولة رقابية، و 14 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 102 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت، 25 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

ودَعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات وتطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك من خلال مركز 940 لمعالجتها.

// انتهى //

19:14ت م

0110



الدمام 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1630 جولة رقابية، و 14 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 102 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.وأوضحت الأمانة أنها استقبلت، 25 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، إلى جانب التوعية بأهمية الامتثال والالتزام للإجراءات الاحترازية والاجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.ودَعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات وتطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك من خلال مركز 940 لمعالجتها.// انتهى //19:14ت م0110

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