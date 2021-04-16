شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 70 منشأة ورصد 110 مخالفات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها إغلاق 70 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4041 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 110 مخالفات، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.