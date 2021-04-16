السعودية | طبيعي من حيوان مفترس..أول تعليق رسمي عن حادث أسد الرياض

شكرا لقرائتكم طبيعي من حيوان مفترس..أول تعليق رسمي عن حادث أسد الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما هزّت فاجعة وفاة شاب بين مخالب أسد كان يربيه في استراحته الواقعة في حي السلي شرق الرياض الأوساط في البلاد، أكدت الجمعية السعودية للرفق بالحيوان في تصريح صحافي، لـ"العربية.نت"، أن مهاجمة الأسد للضحية أمر مؤسف، إلا أنه يقع ضمن نطاق الغرائز الطبيعية التي تميل لها هذه الكائنات.

وأشارت إلى أن القوانين السعودية تمنع امتلاك هذه الحيوانات المفترسة أو تربيتها، أو الاتجار بها نظراً لخطورتها المتمثلة على أفراد المجتمع حتى وإن كانوا ذو مؤهلات تدريبية عالية.

كما أهابت بكافة المواطنين والمقيمين مراعاة حقوق هذه الحيوانات المفترسة، وسرعة إبلاغ الجهات المعنية أو الجمعية، عن أماكن تواجدها سواء في المنزل، أو استراحة، أو مزارع لأنها تتطلب بيئة أمنية عالية كما هو معمول به في حدائق الحيوان المتخصصة.

كذلك طالبت كافة مربي الحيوانات المفترسة بسرعة تسليم ما لديهم من حيوانات مفترسة للحياة الفطرية، التي ستتمكن من التعامل معها وفق أعلى المعايير العالمية حرصاً على سلامة كافة الأطراف.

30 مليون ريال و10 سنوات سجن

يشار إلى أنه سبق وصدر أمر رسمي بمنع استيراد كاف أنواع المفترسات للسعودية للاستخدام الشخصي أو التجاري.

وحتى هذه اللحظة لا توجد أرقام محددة حول أعداد الحيوانات المفترسة، نظراً لعدم وجود ترخيص لها يسمح بتعدادها.

أما العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة للمخالفين فتصل إلى 30 مليون ريال سعودي غرامة، إضافة إلى 10 سنوات سجن للمخالفين.