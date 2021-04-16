السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فتاة على حاجز قلنديا شمال القدس



القدس المحتلة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فتاة على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة التي لم تعرف هويتها بعد، واقتادها الى داخل الحاجز العسكري.

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17:16ت م

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