السعودية اليوم / الأردن تسجل 2732 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 إبريل2021 م واس

سجلت الأردن 2732 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 625912 حالة شفاء بعد تسجيل 4042 حالة إضافية، كما سجلت 60 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8117 حالة.

// انتهى //

17:11ت م

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عمّان 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 إبريل2021 م واسسجلت الأردن 2732 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 681870 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 625912 حالة شفاء بعد تسجيل 4042 حالة إضافية، كما سجلت 60 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8117 حالة.// انتهى //17:11ت م0089

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