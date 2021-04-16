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إطلاق رخصة القيادة الإلكترونية عبر "أبشر أفراد" و"توكلنا"

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام - الإدارة العامة للمرور النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" وتطبيق "توكلنا".

وأوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة المرو،ر بأن النسخة الرقمية من رخصة القيادة ، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني ، معتمدة لدى الجهات الأمنية ، وفي كافة الاجراءات التي تقتضي أبرازها، كما أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code) ، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالانترنت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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