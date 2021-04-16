شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 964 إصابة جديدة بكورونا و 918 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (964) حالة مؤكدة وتعافي(918) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9285) منها (1034) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (403106) حالات ، كما بلغ عدد حالات التعافي (387020) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(10)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6801) حالة ، كما تم إجراء (53744) فحصاً مخبرياً .

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).