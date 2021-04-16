سوق السمك بجدة يستقبل ألف طن خلال الربع الأول

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل سوق السمك المركزي التابع لأمانة محافظة جدة 1.071 طنًا من الأسماك خلال الربع الأول لعام 2021م بين إنتاج محلي ومستورد، فيما أسفرت الجولات الميدانية داخل السوق عن رصد 70 مخالفة وإتلاف نحو 6881 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة.

سوق السمك بجدة

وأوضح مدير سوق السمك المركزي بأمانة جدة الدكتور عماد العدواني أن واردات السوق خلال الثلاثة شهور الماضية بلغت 861 طنًا بلديًا و 210 أطنان مستوردة، مضيفًا أن الأمانة رصدت 30 مخالفة داخل الحراج و 40 مخالفة على الوحدات، شملت المحلات والمطاعم والبرادات.

الإجراءات الاحترازية

وأوضح مدير سوق السمك المركزي بأمانة جدة الدكتور عماد العدواني أن واردات السوق خلال الثلاثة شهور الماضية بلغت 861 طنًا بلديًا و 210 أطنان مستوردة، مضيفًا أن الأمانة رصدت 30 مخالفة داخل الحراج و 40 مخالفة على الوحدات، شملت المحلات والمطاعم والبرادات، فيما بلغت كمية الأسماك المصادرة والمُسلّمة للجمعيات الخيرية أكثر من 30 كيلو جرامًا.