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اختيار شيلا الرويلي ضمن أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة

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شكرا لقرائتكم اختيار شيلا الرويلي ضمن أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

اختيار شيلا الرويلي ضمن أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة

قادت العديد من المشاريع المبتكرة

متابعات الخليج 365- متابعة

اُختيرت الرئيسة التنفيذية لشركة وصاية العالمية للاستثمار، إحدى شركات أرامكو ، شيلا الرويلي، كواحدة من أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة لعام 2021.

وجاء الاختيار من حفل تكريم هارت إنيرجي الذي يقام في عامه الرابع، والذي يسلط الضوء على إنجازات النساء اللواتي كان لهنّ تأثير في مجال الطاقة على مستوى العالم.

اختيار سعودية ضمن أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة

إنجازات السعودية شيلا الرويلي

وبحسب موقع Trade Arabia، فإنه خلال عملها في أرامكو السعودية، قادت شيلا العديد من المشاريع المبتكرة، وشاركت في قيادة فريق لتأسيس شركة الوصاية التابعة لـ أرامكو، والمعنية بإدارة الاستثمار العالمي، والمسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة بأرامكو.

اختيار سعودية ضمن أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة

 كما بذلت الرويلي جهودًا في أنشطة التنوع والشمول في صناعة الطاقة وهي عضو في اللجنة التوجيهية للتنوع والشمول في أرامكو، حيث ساعدت في تشكيل سياسات الشركة ودعم دخول المزيد من النساء إلى المناصب القيادية.

اختيار سعودية ضمن أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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