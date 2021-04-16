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ضبط مواطن ويمنيين بحوزتهم 370 كجم من القات بجازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

ضبط مواطن ويمنيين بحوزتهم 370 كجم من القات بجازان

متابعات الخليج 365 - واس

صرح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان عيسى الحريصي، أن دورياتها تمكنت بفضل الله من القبض على مواطن ومقِيمين من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (370) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، مخبأة بطرق احترافية داخل مركباتهم، وجرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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