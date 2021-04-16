ضبط مواطن ويمنيين بحوزتهم 370 كجم من القات بجازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - واس

صرح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان عيسى الحريصي، أن دورياتها تمكنت بفضل الله من القبض على مواطن ومقِيمين من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (370) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، مخبأة بطرق احترافية داخل مركباتهم، وجرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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