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شكرا لقرائتكم ضبط مواطن ويمنيين بحوزتهم 370 كجم من القات بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16
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ضبط مواطن ويمنيين بحوزتهم 370 كجم من القات بجازان
متابعات الخليج 365 - واس
صرح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان عيسى الحريصي، أن دورياتها تمكنت بفضل الله من القبض على مواطن ومقِيمين من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (370) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، مخبأة بطرق احترافية داخل مركباتهم، وجرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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