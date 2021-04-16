شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: إطلاق النسخة الإلكترونية من «رخصة القيادة» عبر «أبشر أفراد» و«توكلنا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام - الإدارة العامة للمرور، النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» وتطبيق «توكلنا».

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة المرور، أن النسخة الرقمية من رخصة القيادة، التي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، معتمدة لدى الجهات الأمنية، وفي كافة الإجراءات التي تقتضي إبرازها، كما أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وتمكّن رخصة القيادة الرقمية صاحبها من تحميل بيانات رخصة القيادة على الهواتف الذكية عبر تطبيقي «أبشر أفراد» و«توكلنا» وإبرازها لرجل المرور في حال عدم حمل أصل الرخصة، ويتم تفعيلها بعدة خطوات سهلة، كالتالي: الدخول على حسابك في تطبيق «أبشر أفراد»، النقر على خانة «خدماتي»، اختيار خانة «تفعيل الهوية الرقمية»، ثم اختيار خانة «رخصة القيادة»، ثم اختيار خانة «تفعيل رخصة القيادة الرقمية» التي ستظهر في أسفل الشاشة، وبعد ذلك سيتم تفعيل الرخصة الرقمية.