شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عاصفة رملية تغطي سماء الصويدرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

شهدت مدينة الصويدرة جنوب شرق منطقة المدينة المنورة عاصفة رملية قوية ، مصحوبة بسحب رعدية .

وأظهر مقطع فيديو تحول سماء الصويدرة للون الأصفر نتيجة العاصفة الرملية والغبار الشديد ، مما أدى إلى تدني الرؤية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل، القصيم ،الرياض ، الجوف ،تبوك).