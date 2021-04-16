شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حبات البرد تغطي مركز قيا في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

هطلت مساء اليوم الجمعة، أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على مركز قيا، جنوب شرق الطائف.

وأظهر مقطع فيديو تساقط كثيف للبرد على مركز قيا، شمال جنوب شرق الطائف، وقد امتلأت الأرض بمياه الأمطار والبرد مع وجود السحب الرعدية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل، القصيم ،الرياض ، الجوف ،تبوك).