شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غداً السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت، عن استمرار هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وأشار المركز إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض خاصة الغربية والجنوبية الغربية منها.

كما توقع المركز تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني الجوف وتبوك تمتد الى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح سطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي ب سرعة 16-38 كم/ساعة وتصل سرعتها الى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب ، كما أن ارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ويصل الى مترين باتجاه مضيق باب المندب .