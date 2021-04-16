شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخطاط عثمان طه يروي موقف عجيب حدث معه أثناء كتابته للمصحف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث خطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد، عثمان طه، الشعور الذي ينتابه عندما كان يكتب يبده آيات القرآن الكريم، كما استذكر موقفًا عجيبًا حدث أثناء عمله في كتابة القرآن.

وقال الشيخ "عثمان طه" خلال لقاء مع الناشط في مواقع التواصل عبد الرحمن المطيري أنه كتب خلال مسيرته 13 مصحف، مشيرا إلى أن كتابة المصحف الواحد تستغرق منه 3سنوات .

وأضاف أنه يقوم أثناء كتابة المصحف بغلق الباب، وعدم السماح لأي أحد بدخول الغرفة، مشيرا إلى أنه عندما يمر على آيات النعيم في القرآن الكريم كان يشعر بالسعادة، وعندما يمر بالآيات القرآنية التي تتحدث عن الجحيم كانت يديه ترجف، ونفسه تنقبض، لذلك كان يبادر في كتابتها بسرعة.

وأشار "طه" إلى أنه في إحدى المرات التي هم فيها بالكتابة لم يعمل القلم معه مع أن القلم كان سليمًا ولا يوجد به أي شيء يمنعه من الكتابة، وبعد لحظات تذكر أنه أنقض وضوءه، فذهب وتوضأ وبعدها اشتغل القلم معه.