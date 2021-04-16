شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": تسجيل 964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 918 حالة جديدة ، فيما توفيت 10 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 402 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 215 إصابة والمنطقة الشرقية 157 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 39 إصابة ، فيما تناقصت الأعداد في باقي المناطق وجاءت كما في التقرير المرفق .

ودعت وزارة الصحة إلى مزيد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والبعد عن التجمعات حيث تعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل الإصابات في المملكة مؤخراً .

كما تعمل وزارة الصحة إلى زيادة عدد التطعيم ضد كورونا للمرة الأولى وتأجيل الجرعة الثانية لمنح الأولوية لمن لم يسبق لهم تلقي اللقاح حتى نصل إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية .