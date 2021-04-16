شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم قطرات العين والأذن والأنف أثناء الصيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح فضيلة الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء اليوم الجمعة حكم قطرات العين والأذن والأنف أثناء الصيام .

وأكد الشيخ عبد السلام السليمان في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة " السعودية " أنه بالنسبة لقطرة العين والأذن فالصحيح أنها تفطر .

وأضاف الشيخ عبد السلام السليمان أن قطرة الأنف فهي في الغالب تصل إلى الجوف ولكن هناك بعض البخاخات التي تعالج انسداد الأنف فالصحيح أنها لا تفطر ولا حرج فربما يحتاجها الصائم ولها أثر عليه ولكنها في الغالب لا تدخل للجوف .