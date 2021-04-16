وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات الحرجة بكورونا لـ1034 حالة.. والنشطة 9.285

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن آخر حصيلة للإصابات النشطة والحرجة بفيروس كورونا المستجد في عموم المملكة، حيث بلغت الإصابات النشطة 9.285 حالة، بينما ارتفعت الإصابات الحرجة إلى 1034 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، اليوم، تسجيل 964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و918 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 403106، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 387020، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6801 حالة.

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