6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت منطقة الرياض حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ حيث سجلت 402 إصابة من إجمالي 964 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 215 إصابة، والمنطقة الشرقية 157، والمدينة المنورة 39، وعسير 36، والقصيم 23، وتبوك 19، وحائل 18، وجازان 15، والحدود الشمالية 12، والباحة 11، ونجران 10، والجوف 7 حالات.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل 964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و918 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 403106، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 387020، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6801 حالة.

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