«الجوازات»: إيقاف خدمات على سجل صاحب العمل لا يؤثر على المكفولين

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات على سجل صاحب العمل، لا يعيق إتمام خدمات المكفولين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «إذا الكفيل موقفات خدماته ومنتهية عليه الغرفة التجارية ولا يستطيع يعمل تفويض هل يستطيع أن يلغي بلاغ التغيب؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «وجود إيقاف خدمات على سجل صاحب العمل لا يعيق من إتمام خدمات المكفولين على سجله عبر منصة أبشر».

وأضاف: «يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ، غير ذلك يرجى التواصل مع الزملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة».

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