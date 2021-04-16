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«الجوازات»: إيقاف خدمات على سجل صاحب العمل لا يؤثر على المكفولين

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الرياض - محمد عبدالله - عبر منصة أبشر

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات على سجل صاحب العمل، لا يعيق إتمام خدمات المكفولين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «إذا الكفيل موقفات خدماته ومنتهية عليه الغرفة التجارية ولا يستطيع يعمل تفويض هل يستطيع أن يلغي بلاغ التغيب؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «وجود إيقاف خدمات على سجل صاحب العمل لا يعيق من إتمام خدمات المكفولين على سجله عبر منصة أبشر».

وأضاف: «يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ، غير ذلك  يرجى التواصل مع الزملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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