يستفيد منه 35 ألف مسلم.. تدشين برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بتايلاند

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك، اليوم الجمعة، برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة.

وأوضحت الوزارة- عبر تويتر- أنه تم تدشين البرنامج في بانكوك تحت إشراف القائم بالأعمال في السفارة وبالتعاون والتنسيق مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي في تايلاند.

وأوضحت أن هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور بلغت 8 أطنان، كما أن برنامج تفطير الصائمين بلغ قرابة 5000 سلة غذائية يستفيد منها قرابة 35 ألف مسلم خلال شهر رمضان.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أنه سيتم تنفيذ هذه البرامج في 30 محافظة و990 مسجدًا و160 من المراكز والجمعيات والهيئات الإسلامية في ولايات مملكة تايلاند.

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