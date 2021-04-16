بالفيديو.. شريحة إلكترونية لــ450 سجادة في الروضة الشريفة والحرم القديم

يتميز السجاد الموجود بالمسجد النبوي (الروضة الشريفة والحرم القديم)، بوجود شريحة الكترونية به تحمل كل المعلومات عن السجادة منذ صناعتها، إضافة إلى مواعيد غسلها ونظافتها وتعقيمها.

وذكر تقرير لقناة الإخبارية، أن عدد السجاد بالروضة الشريفة يبلغ 50 سجادة من أفخر أنواع السجاد بالعالم، فيما يبلغ عدد سجاد الحرم القديم 400 سجادة.

من جانبه، قال مدير إدارة السجاد في المسجد النبوي، بندر الحسيني، إنه يتم تغيير سجاد المسجد كل 10 أيام، مشيرا إلى أنه يتم تغيير السجادة فورا ورفعها إذا حدث لها أى شيء طارئ.

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