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«المساعدة المقطوعة».. وزارة الموارد البشرية تجدد التذكير بآخر موقف

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت أنه لا يوجد وقت محدد لصرفها..

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بطريقة متابعة حالة الطلب على المساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أرجو منكم الأمرَ بتعجيل صرف المساعدة المقطوعة.. كيف أتابع حالة الطلب؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لا بد من الانتظار الصرف آلي، ولا يوجد وقت محدد للصرف».

وأضاف: «يمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)».
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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