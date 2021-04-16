وزارة «الحج والعمرة» توضح آلية استرجاع الأموال بعد إلغاء الحجز

أوضحت وزارة الحج والعمرة آلية استرجاع الأموال بعد إلغاء الحجز، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «حجزت تذاكر ودفعت وبعدين لغيتها والفلوس ما رجعت؟».

ورد الحساب الرسمي لمركز التواصل وخدمات المستفيدين التابع للحج والعمرة على موقع «تويتر»: «يتم إعادة المبلغ لنفس الحساب الذي تم منه الشراء خلال 48 ساعة».

وأضاف «وإذا لم يعاد المبلغ يرجى الاتصال على مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة 8004304444 – 920002814 لنتمكن من مساعدتك».

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