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مرتديًا «الزي السعودي».. سفير الصين بالرياض يحتفي بشهر رمضان

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الرياض - محمد عبدالله - أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين..

نشر سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية ، تشنّ وي تشينج، صورة له مرتديًا «الزي السعودي»، التقليدي بمناسبة حلول شهر رمضان.

وكتب السفير الصيني، عبر حسابه على تويتر؛ تعليقًا على الصورة «صورة حسابي الجديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك»

وكان السفير الصيني قال في وقت سابق: «لن أنسى أنه خلال أصعب الأيام في الصين، قدم لنا الأصدقاء السعوديون الدعم.. إن رمضان وقت الإحسان والامتنان، وقد ساعدت الصين والمملكة بعضهما البعض من قبل وستستمران في مساعدة بعضهما».  

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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