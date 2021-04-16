مرتديًا «الزي السعودي».. سفير الصين بالرياض يحتفي بشهر رمضان

نشر سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية، تشنّ وي تشينج، صورة له مرتديًا «الزي السعودي»، التقليدي بمناسبة حلول شهر رمضان.

وكتب السفير الصيني، عبر حسابه على تويتر؛ تعليقًا على الصورة «صورة حسابي الجديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك»

وكان السفير الصيني قال في وقت سابق: «لن أنسى أنه خلال أصعب الأيام في الصين، قدم لنا الأصدقاء السعوديون الدعم.. إن رمضان وقت الإحسان والامتنان، وقد ساعدت الصين والمملكة بعضهما البعض من قبل وستستمران في مساعدة بعضهما».

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