الدفاع المدني لقاطني أجزاء من مكة والمدينة: احذروا من أمطار غزيرة

نبه الدفاع المدني، من استمرار هطول أمطار، من متوسطة إلى غزيرة، على بعض مدن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مطالبا بتوخي الحيطة والحذر.

وذكر الدفاع المدني- عبر تويتر- أنه ورد له تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، يشمل (الخرمة، المويه، تربة، رنية) وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

كما ورد إليه تنبيه متقدم، عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، ويشمل (الحناكية، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع) وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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