صلاة 4 ركعات في التراويح بتشهد وسلام واحد.. «الخثلان»: «غير مشروع»

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم صلاة أربع ركعات في التراويح بتشهد وسلام واحد، مشيرًا إلى أنه «غير مشروع».

وقال الخثلان، عبر تويتر، إنه وردت أسئلة عن حكم سرد أربع كعات بتشهد واحد وسلام واحد في التراويح، مضيفا «هذا غير مشروع»، وهو ما أفتى به كبار علمائنا كابن باز وابن عثيمين.

وتابع الشيخ الخثلان قائلا: أما حديث (كان يصلي ٤ ركعات فلا تسأل عن حسنهن)، فالمراد يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح.

وأشار الخثلان إلى أنه على الإمام أن يعمل بالفتوى العامة، ويحتفظ باجتهاداته الخاصة لنفسه.

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