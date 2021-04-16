«احتجاب القمر» أمام المريخ غدًا السبت.. وفلكية جدة: تحدث نهارًا بالسعودية

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الكرة الأرضية تشهد غدًا السبت مرور القمر أمام المريخ في ظاهرة نادرة تسمى الاحتجاب، وذلك بعد 5 أيام من وصول القمر منزلة الاقتران.

وقال رئيس فلكية جدة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن القمر سيكون مضاءً بنسبة 24٪، وسيختفي المريخ خلف الجانب غير المضاء من القمر، ويعود للظهور من خلف الجانب المضيء.

وأوضح رئيس فلكية جدة أن «الاحتجاب» سيكون مرئيًا من جنوب شرق آسيا في منطقة تمتد من شرق الهند، عبر بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وفيتنام، أما في أقصى الغرب سيحدث الاحتجاب بسماء شبة الجزيرة العربية والسودان والصومال وجيبوتي في وضح النهار، ما يعني بأن «الاحتجاب» غير مرئي بالعين المجردة، أما بقية المناطق في الوطن العربي فستكون خارج حدود منطقة «الاحتجاب».

وأضاف أن ظاهرة «الاحتجاب» الاحتجاب في السعودية ستحدث في مكة المكرمة ما بين الساعة (13:50 - 15:00) والمدينة المنورة (14:03- 14:51)، والرياض (14:07 - 15:22)، وجدة (13:50 - 14:58)، والدمام (14:18 - 15:31).

وشدد رئيس فلكية جدة، بتوخي الحذر الشديد عند توجيه المناظير أو التلسكوبات إلى السماء عندما تكون الشمس فوق الأفق؛ لأن القمر سيكون قريبًا نسبيًا من الشمس، فحتى نظرة سريعة على الشمس من خلال التلسكوب أو المنظار يمكن أن يؤدي إلى تلف العين بشكل دائم والتسبب في العمى، فذلك يجب عدم المحاولة أبدًا القيام بمثل هذا الرصد النهاري دون اتخاذ الاحتياطات.

لذلك عند البحث عن القمر خلال النهار، وخاصة عندما يكون في بداية الشهر فمن الآمن أن يكون البحث من الأفق الشرقي حيث يشاهد القمر أولاً بالعين المجردة.

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