السعودية اليوم / الجيش الإسرائيلي ينتهك السيادة اللبنانية بحراً وجواً



بيروت 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

واصل الجيش الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيانين منفصلين عن أنّ زورقين حربيين تابعين لسلاح البحر الإسرائيلي أقدما تباعاً على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية لمسافة أقصاها 203 أمتار، حيث أقدم بعض العناصر الإسرائيليين على إلقاء قنابل فوق البقعة البحرية المذكورة.

كما لفتت قيادة الجيش إلى أنّ طائرتي استطلاع من دون طيار تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي، انتهكتا الأجواء اللبنانية على مرحلتين، تخلّلهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب اللبناني عموماً، ورياق وبعلبك في البقاع.

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16:36ت م

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