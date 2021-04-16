

الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (964) حالة مؤكدة وتعافي(918) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9285) منها (1034) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (403106) حالات ، كما بلغ عدد حالات التعافي (387020) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(10)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6801) حالة ، كما تم إجراء (53744) فحصاً مخبرياً .

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:36ت م

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الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (964) حالة مؤكدة وتعافي(918) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9285) منها (1034) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (403106) حالات ، كما بلغ عدد حالات التعافي (387020) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(10)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6801) حالة ، كما تم إجراء (53744) فحصاً مخبرياً .ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:36ت م0084

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الصحة : ارتفاع مستمر في حالات الإصابة بكورونا وتحث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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